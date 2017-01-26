Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Atiker Konyaspor'u 1-0 yenmesine karşın H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, tarihe Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçeceklerini söyledi.

Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçlarını oynadıklarını belirterek, "Trabzonspor'un kurulduğu günden bugüne kadarki başarılarına imza atılan mekanımıza, ruhun büyüdüğü ve yeşerdiği, çok önemli bir değerin ismini taşıyan stadımıza kazanarak veda etmemiz önemliydi. Herhangi bir şekilde sonuca etki etmeyecek karşılaşma olsa da bizim için anlamlı bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Tarihe geçecek bir galibiyet aldıklarına vurgu yapan Yanal, "Tarihe son maçı galibiyetle kapatanlar olarak geçeceğiz. Bu yüzden çok mutluyuz. Tarih, bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak. Futbolculara istekli oyunlarından dolayı teşekkür ederim." şeklinde konuştu.