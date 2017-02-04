Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları ve çeyrek finale yükseldikleri Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Avcı'nın sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Kupa daha evvel de söylediğim gibi önemli bir hedef. Kısa tarihinde çeyrek finaller, yarı finaller ve final görmüş bir takım olarak, geniş kadromuzla rekabet ortamıyla bunu istiyorduk. Maçtan önce kadro elimize geldiğinde, Hakan Balta'nın sakatlığı nedeniyle Ahmet Çalık ve Semih'in oynayacağını gördük.

Galatasaray son zamanlarda oyun planında değişiklik yapıp rakip arkasına paslarla gol arıyordu. Planımız, merkez orta sahalarına baskı yapıp bu topları attırmamak ve o baskıyla bu pozisyon bulmaktı Rakip arkası koşular önemliydi bizim için.

Bu kupada dengeleri çok doğru kurduk. As, yedek veya rotasyon demek istemiyorum. Benim 22 eş değerli oyuncum var. Her zaman hazır olan bir oyuncu grubuyla yola çıktık. Bugün aldıkları formanın hakkını verdiler. 75-80'e kadar istediğmiz gibi oldu maç. Son bölümde bizim gibi bir takımın baskı yememesi lazım. Kazanmak çok önemliydi. 2 gün izin yapacaklar. Daha sonra yeni haftaya start vereceğiz.

Mustafa'nın 2 hafta önceden bu yana istiği çok iyiydi. Mustafa'ya inanıyorduk, o da inanıyordu. Bugün, çalışmasının karşılığını aldığı bir ödül oldu. Adebayor gibi bir oyuncu forma rekabetine katılacak. Klasıyla, topu tutuşuyla, paslarıyla önemli bir oyuncu"

Basın toplantısı

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Avcı, Galatasaray karşısında oyun planlarının tuttuğunu aktararak, "Ziraat Türkiye Kupası bizim için hedeflerden bir tanesi. Şu an itibarıyla 8 takım kaldı." dedi.

Rakibin stoperde Semih Kaya ve Ahmet Çalık ile başlamasının kedilerini değişikliğe ittiğini anlatan Avcı, "Stoperlere baskı yapmadık. Galatasaray'ın son maçlarında, özellikle Selçuk İnan'dan başlayan, rakip savunma arkasına atılan paslarda bulduğu golleri vardı. Bizim amacımız da merkeze baskı yapıp, oradan pozisyona girmekti. İkinci golü bu şekilde bulduk." ifadelerini kullandı.

Maça 6 oyuncu değişikliğiyle başlamasını değerlendiren Abdullah Avcı, "Bunu bir rotasyon olarak görmemek lazım. Bizi bulunduğumuz noktaya getiren bir oyuncu grubumuz var. Rekabet içinde de tüm oyuncuların süre alması gerekiyor. Bugün buldukları şansı sağlıklı bir şekilde kullandılar." diye konuştu.

Galatasaray karşısında farkı daha da açabileceklerini savunan lacivert-turunculu takımın teknik direktörü, "Son 15 dakikada kendi sahamıza sıkışmamamız lazımdı. Baskı yedik ve top kayıpları yaptık. Topa sahip olan belki Galatasaray'dı ancak boşluk bulamadılar." şeklinde görüş belirtti.

Tartışmalı hakem kararları

Abdullah Avcı, Galatasaray cephesinin atılan ilk golde ofsayt olduğu ve Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi gerektiği yönündeki iddialarının sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Oyun içinde bunlar olabiliyor. Bunları konuşmaktan, oyun kalitesini, sahada neler yapıldığı konuşamıyoruz ve gelişemiyoruz. Biz de bunları yaşıyoruz. Sezon içinde bir hesap yapsak, her takım için hakem hataları birbirine yakın çıkar. Sahadaki futbolun önüne geçen bir durum oluşturmak isteniyor. Bu konuyu açarsam, başka bir tarafa geçilecek. Hiç gerek yok. Önemli olan nasıl bir kadroyla oynadığımız ve nasıl kazandığımız. Bu tarafından bakılmalı. Ben de hata yapıyorum, oyuncu da hakem de"