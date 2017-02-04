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"5 oyuncumuz hasta hasta oynadı"
04 Şubat 2017 , 23:13
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman çeyrek finale kalmanın önemli olduğunu bildirdi.
Maçtan önce hava şartlarından dolayı 5-6 gün antrenman yapamadıklarını dile getiren Karaman, "Bu süreçte takımın yarısı hastalandı. Apar topar İstanbul'a geldik. İki oyuncumuzu hastaneye götürdük, birisi hastanede kaldı. Bugün maçta oynayan 5 oyuncumuz hasta hasta oynadı. Hepsine teşekkür ediyorum. Maçta iyi bir performans sergileyemedik ama bunları söylerken Şanlıurfaspor'un da hakkını verelim. Şanlıurfasspor, Osmanlıspor ve Gaziantepspor'un bulunduğu grubu lider olarak tamamladı. Belki vasat bir futbol oynadık ama Şanlıurfaspor'un başarısını da unutmayalım." açıklamasında bulundu.
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