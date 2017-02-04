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Cenk Gönen'in performansı düşündürdü!
04 Şubat 2017 , 23:05
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- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
AJANSSPOR-
Galatasaray'ın 28 yaşındaki file bekçisi Cenk Gönen, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Başakşehir maçıyla birlikte 22 maçta kalesini gole kapatamadı.
Cenk Gönen, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 14 resmi maçta 20 gol yedi.
-İşte O maçlar:
04.02.2017 Başakşehir 2 - 0 Galatasaray
24.01.2017 Galatasaray 6 - 2 Erzincanspor
17.01.2017 Elazığspor 1 - 4 Galatasaray
28.12.2016 Tuzlaspor 3 - 2 Galatasaray
21.12.2016 Galatasaray 2 - 1 Tuzlaspor
14.12.2016 Erzincanspor1 - 1 Galatasaray
30.11.2016 Galatasaray 1 - 1 Elazığspor
25.10.2016 Galatasaray 5 - 1 Dersimspor
19.01.2016 Akhisar 1 - 1 Galatasaray
12.01.2016 Karşıyaka 1 - 3 Galatasaray
09.01.2016 Galatasaray 3 - 1 Karşıyaka
23.12.2015 Kastamonu 1 - 2 Galatasaray
17.12.2015 Galatasaray 2 - 1 Akhisar
06.03.2016 Galatasaray 3 - 3 Başakşehir
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