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Galatasaray 3 sezon sonra!
04 Şubat 2017 , 23:58
AJANSSPOR-
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.
Son 3 sezonun kupa şampiyonu Galatasaray, 2012-13'ten bu yana ilk kez Türkiye Kupası'nda son 16'da elendi. Sarı-Kırmızılılar 2012/13 sezonunda 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek kupaya veda etmişti. Cim-Bom son 3 sezonda kupayı müzesine götürdü!
-İşte o maçlar:
26.05.2016 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe
03.06.2015 Galatasaray 3 - 2 Bursaspor
07.05.2014 Eskişehir 0 - 1 Galatasaray
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