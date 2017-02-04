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Galatasaray 3 sezon sonra!

Tarih04 Şubat 2017 , 23:58

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Galatasaray 3 sezon sonra!

AJANSSPOR-
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Son 3 sezonun kupa şampiyonu Galatasaray, 2012-13'ten bu yana ilk kez Türkiye Kupası'nda son 16'da elendi. Sarı-Kırmızılılar 2012/13 sezonunda 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek kupaya veda etmişti. Cim-Bom son 3 sezonda kupayı müzesine götürdü!

-İşte o maçlar:

26.05.2016 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe 
03.06.2015 Galatasaray 3 - 2 Bursaspor  
07.05.2014 Eskişehir   0 - 1 Galatasaray 

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