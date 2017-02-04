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Nazifoğlu hakkında flaş iddia!

Tarih04 Şubat 2017 , 23:37

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Nazifoğlu hakkında flaş iddia!

Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun, Medipol Başakşehir ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının devre arasında soyunma odasına alınmadığı iddia edildi.

Beyaz TV'nin iddiasına göre; Levent Nazifoğlu, ilk yarıyı 2-0 geride kapatan takımı ateşleme için devre arasında futbolcularla görüşmek istedi ancak akreditasyon kartı olmadığı gerekçesiyle stadyum güvenliği tarafından soyunma odasına alınmadı.

Nazifoğlu'nun bu olaydan ötürü çok sinirlendiği ifade edildi. 

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