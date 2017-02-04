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Nazifoğlu hakkında flaş iddia!
04 Şubat 2017 , 23:37
Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun, Medipol Başakşehir ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının devre arasında soyunma odasına alınmadığı iddia edildi.
Beyaz TV'nin iddiasına göre; Levent Nazifoğlu, ilk yarıyı 2-0 geride kapatan takımı ateşleme için devre arasında futbolcularla görüşmek istedi ancak akreditasyon kartı olmadığı gerekçesiyle stadyum güvenliği tarafından soyunma odasına alınmadı.
Nazifoğlu'nun bu olaydan ötürü çok sinirlendiği ifade edildi.
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