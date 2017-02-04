Pektemek 1057 gün sonra!

AJANSSPOR-

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Başakşehir'in gollerini Mustafa Pektemek kaydederken, Galatasaray'ın tek sayısı ise Eren Derdiyok'tan geldi.

Mustafa Pektemek en son 15 Mart 2014, Ç. Rizespor - Beşiktaş maçında 2 gol atmıştı. Mustafa 1057 sonra bir karşılaşmada 2 gol attı.

-İşte o karşılaşma:

15.03.2014 Çaykur Rizespor 2 - 2 Beşiktaş