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Podolski'den Mete Kalkavan'a tepki!

Tarih04 Şubat 2017 , 23:26

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Podolski'den Mete Kalkavan'a tepki!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Podolski, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan'ın mücadelede verdiği kararları 'Yorum yok' diye eleştirdi.

 

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