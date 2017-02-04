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Podolski'den Mete Kalkavan'a tepki!
04 Şubat 2017 , 23:26
Galatasaray'ın Alman yıldızı Podolski, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan'ın mücadelede verdiği kararları 'Yorum yok' diye eleştirdi.
Yorum yok.🙉 pic.twitter.com/LvSo9NtxPC— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 4 Şubat 2017
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