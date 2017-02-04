Riekerink: ''Kabul edilemez''

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Rikerink'in 2-1 kaybettikleri Medipol Başakiehir maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarından Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Şanssızlıktan ziyade genel olarak agresiflik sıkıntısı vardı. Maçın başında Ahmet'in sakatlığı oldu, daha sonra devam etti. Sonra Wesley'nin sakatlığı oldu. Maçta agresiflik sıkıntısı yaşadaık. Rakip daha agresifti.

İlk gol ofsayttı, ikinci gol şanssız bir gol. Bizim de önümüzde olan sportmenlik dışı bir hareket vardı. Kabul edilemez bir şey bence sportmenlik dışı bir hareketti.

Kaleciye bağlı bir sıkıntı yaşamadık. Yeteri kadar iyi oynayamadık. İkinci yarının sonuna kadar pozisyonlara girdik. Muslera maçtan maça kırık parmakla inanılmaz mücadele etti. Doktorlarımızla konuştuk. Maç içindeki acıyı, maçtan sonra yaşadığı acıyı kise bilimior. Onun için belki de tek dinlenme şansıydı. Takdir hakkımızı bu şekilde kullandık. Muslera bu zamana kadar inanılmaz fedakarlık yaptı.

Lige bakınca üçüncüyüz, kötü bir durumda değiliz. Kupayı kazanmak istiyorduk, ne yazık ki elendik. Bundan sonraki hedefimiz ligde şampiyonluğa odaklanmak"

Basın toplantısı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Riekerink, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleri olduğunu belirterek, "Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nın dışında kaldık, çok üzgünüz" dedi.

Maç içinde yeterince agresif olamadıklarını anlatan Hollandalı çalıştırıcı, "Basit top kayıpları yaptık. Bu şekilde rakibe yardım ettik. İkinci yarı biraz toparlandık ama golü çok geç bulduk. Beraberlik yakalama şansımız da oldu ancak değerlendiremedik." diye konuştu.

Yaşadıkları şanssız sakatlıklar olduğunu aktaran Riekerink, "Hakem eleştirme yönünde bir tarzım yok ancak benim gördüğüm kadarıyla rakibin ilk golü ofsayttı. Önümde gerçekleşen pozisyonda Emre Belözoğlu'nun da kesinlikle kırmızı kart görmesi gerekirdi. Oyuncumaza yönelik sportmenlik dışı hareketi vardı." ifadelerini kullandı.

"Lige odaklanmış durumdayız"

Hollandalı çalıştırıcı, taraftarların kendisini ve yönetimi istifaya davet ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Öncelikle maçtan konuşalım. Şu anda tamamen lige odaklanmış durumdayız. Önümüzde önemli maçlarımız var." yanıtını verdi.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Riekerink, "Sonrasında Sneijder sakatlandı. Onun oyunda çıkmasıyla üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık. Medipol Başakehir belki farklı bir kadroyla çıktı ama aynı oyun sistemiyle mücadele etti. Mücadele ruhunu ve agresifliği sahaya yansıtamadık." değerlendirmesinde bulundu.