27 ay sonra ilk kez!

Fenerbahçe, 27 ay sonra deplasmanda derbi kazanmayı başardı.

Dış sahada son derbi galibiyetini 2 Kasım 2014'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yine Beşiktaş karşısında alan Fenerbahçe, bu maça kadar son 3 derbiyi de galip bitirememişti. Galatasaray'a birer kez yenilip berabere kalan Fenerbahçe, Beşiktaş'a da bir defa kaybetmişti. Fenerbahçe, deplasmanda 27 ay sonra derbide Beşiktaş'ı yenerek kupada çeyrek finalist olmayı başardı.