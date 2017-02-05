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27 ay sonra ilk kez!

Tarih05 Şubat 2017 , 23:23

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27 ay sonra ilk kez!

Fenerbahçe, 27 ay sonra deplasmanda derbi kazanmayı başardı.

Dış sahada son derbi galibiyetini 2 Kasım 2014'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yine Beşiktaş karşısında alan Fenerbahçe, bu maça kadar son 3 derbiyi de galip bitirememişti. Galatasaray'a birer kez yenilip berabere kalan Fenerbahçe, Beşiktaş'a da bir defa kaybetmişti. Fenerbahçe, deplasmanda 27 ay sonra derbide Beşiktaş'ı yenerek kupada çeyrek finalist olmayı başardı.

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