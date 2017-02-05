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5 yıllık hasret sona eriyor!
05 Şubat 2017 , 09:28
Fenerbahçe taraftarı 5 yılı aşkın süre sonra bir derbiyi deplasmanda seyredecek. Derbilerde deplasman yasağı gelmeden önce sarı-lacivertli taraftarlar son olarak Beşiktaş’la 27 Ekim 2011’de oynanan maçta tribünde yer almıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, bin 928 gün sonra yine bir Beşiktaş derbisiyle deplasman hasretini dindirecek.
Bu arada, sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, taraftarların güzergahı belirlendi. Buna göre bugün saat 15.30’da Ülker Stadı Protokol Tribünü önünde toplanacak olan Fenerbahçeli taraftarlar, kontrol noktalarından geçtikten sonra ve elektronik biletleri kontrol edildikten sonra otobüslere bindirilerek toplu olarak polis eşliğinde Vodafone Arena’ya getirilecek.
Milliyet
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