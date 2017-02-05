Aras sahaya girdi ve...

Maçın 90+2. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular, Marcelo'nun şutunda ceza alanı içinde topu önlemeye çalışan Fenerbahçeli futbolcu Skrtel'in elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

Siyah-beyazlı takımın kenar yönetimi de aynı yönde itirazda bulunurken, Beşiktaş yarı alanı içinde Fenerbahçe kendi yedek oyuncuların bulunduğu bölümde faul atışı kazandı. Sarı-lacivertli takımın yedek oyuncularının arkasındaki tribünde bulunan siyah-beyazlı taraftarların tepkileri sonrası Fenerbahçeli teknik heyet saha kenarına geldi. Beşiktaş'ın yedek oyuncuları da yaşanan gerginliğin içinde yer alırken, Ali Palabıyık siyah-beyazlı takımın yedek oyuncusu Aras Özbiliz'e sarı kart gösterdi.

Bu gerginlik sırasında da tribünden atlayan bir Beşiktaş taraftarı saha içine girerek Fenerbahçeli futbolculara yöneldi. Beşiktaşlı oyuncuların engellemeye çalıştığı bu kişiyi güvenlik elemanları saha dışına çıkardı.

Beşiktaşlı taraftarlar maçın ardından sahaya yabancı madde attı. Siyah-beyazlı takımda Quaresma ve Cenk Tosun, maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Maçın hakemleri ilk yarıda olduğu gibi karşılaşma sonunda da bir süre daha saha ortasında bekledi. Beşiktaşlı taraftarlar, hakemlerin soyunma odasına gidişi sırasında sahaya yabancı madde attı.