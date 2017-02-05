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Arena'da saha karıştı!
05 Şubat 2017 , 21:22
AJANSSPOR- Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, Robin van Persie'ye yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
41. dakikada ceza yayında van Persie, Tosic'i yere düşürürken hakem Ali Palabıyık oyunu durdurdu. Hollandalı'nın bu hareketine sinirlenen Tosic, rakibinin üzerine gitti. İkili kafa kafaya gelirken Tosic'in hareketiyle van Persie yere düştü. Bunun üzerine hakem Mete Kalkavan deneyimli savunma oyuncusunu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Tosic kırmızı kartın ardından sakinleştirilemedi. Van Persie'ye oldukça sinirlenen Sırp oyuncu takım arkadaşlarının engellemeleri sonrası soyunma odasının yolunu tuttu.
Tosic ayrıca profesyonel kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.
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