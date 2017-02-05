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Beşiktaş 4. kez kızardı!
05 Şubat 2017 , 23:31
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- Ziraat Türkiye Kupası
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Beşiktaş'ta bu sezon 4. kırmızı kartı Tosic gördü.
Siyah-beyazlı takımda, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta Necip Uysal kırmızı kart görürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Dinamo Kiev karşısında Andreas Beck ile Vincent Aboubakar cezalandırılmıştı.
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