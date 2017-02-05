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Beşiktaş açık ara önde!

Tarih05 Şubat 2017 , 23:16

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Beşiktaş açık ara önde!

AJANSSPOR-

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi. 

Karşılaşmanın 41. dakikasında Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Tosic gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 resmi maçta 7 kırmızı kart çıktı: Beşiktaş'a 6, Fenerbahçe'ye 1. 

-İşte son 10 maç:

03.12.2016 Fenerbahçe 0 - 0 Beşiktaş
29.02.2016 Fenerbahçe 2 - 0 Beşiktaş    
27.09.2015 Beşiktaş   3 - 2 Fenerbahçe    
22.03.2015 Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş    
02.11.2014 Beşiktaş   0 - 2 Fenerbahçe               
20.04.2014 Beşiktaş   1 - 1 Fenerbahçe    
30.11.2013 Fenerbahçe 3 - 3 Beşiktaş    
03.03.2013 Beşiktaş   3 - 2 Fenerbahçe    
07.10.2012 Fenerbahçe 3 - 0 Beşiktaş    
03.05.2012 Beşiktaş   1 - 0 Fenerbahçe    

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