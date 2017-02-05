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Beşiktaş Palabıyık ile gülemiyor!

Tarih05 Şubat 2017 , 23:21

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Beşiktaş Palabıyık ile gülemiyor!

AJANSSPOR-
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş, kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. 

Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık Siyah-Beyazlıların 9 maçını yönetti. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş sadece 3 galibiyet alabildi.

05.02.2017    Beşiktaş    0 - 1    Fenerbahçe
19.11.2016    Adanaspor    1 - 2    Beşiktaş
16.01.2017    Osmanlıspor  0 - 2    Beşiktaş
24.09.2016    Beşiktaş    2 - 2    Galatasaray
22.08.2015    Beşiktaş    1 - 2    Trabzonspor
14.02.2016    Başakşehir    2 - 2    Beşiktaş
22.02.2015    Eskişehirspor    1 - 0    Beşiktaş
01.09.2013    Beşiktaş    2 - 0    Gaziantepspor
15.03.2014    Çaykur Rizespor    2 - 2    Beşiktaş

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