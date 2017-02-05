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Beşiktaş Palabıyık ile gülemiyor!
05 Şubat 2017 , 23:21
AJANSSPOR-
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş, kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık Siyah-Beyazlıların 9 maçını yönetti. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş sadece 3 galibiyet alabildi.
05.02.2017 Beşiktaş 0 - 1 Fenerbahçe
19.11.2016 Adanaspor 1 - 2 Beşiktaş
16.01.2017 Osmanlıspor 0 - 2 Beşiktaş
24.09.2016 Beşiktaş 2 - 2 Galatasaray
22.08.2015 Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor
14.02.2016 Başakşehir 2 - 2 Beşiktaş
22.02.2015 Eskişehirspor 1 - 0 Beşiktaş
01.09.2013 Beşiktaş 2 - 0 Gaziantepspor
15.03.2014 Çaykur Rizespor 2 - 2 Beşiktaş
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