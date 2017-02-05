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Beşiktaş yine yapamadı!
05 Şubat 2017 , 23:37
AJANSSPOR - Vodafone Arena Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, taraftarı önünde kupaya veda etti. Son 16 Turu'nda rakibine 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, gergin geçen maçta gol atmayı başaramadı.
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı 2 maçta da rakip ağları sarsamadı. 1'i Süper Lig, diğeri kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe ile bu sezon 2 kez karşılaşan Beşiktaş, gol sevinci yaşayamazken kalesinde ise 1 gol gördü.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 3 Aralık 2016 tarihinde Kadıköy'de oynanan müsabaka hatırlanacağı gibi 0-0 sona ermişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise siyah-beyazlılar rakibine 1-0 boyun eğdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe, ligin 30. haftasında (30 Nisan 2017) bir kez daha Vodafone Arena'da karşılaşacak.
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