''Bu takım ligden neden...''

AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbi maçın yankıları sürüyor. Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Kemal Aslan, Ntvspor'da yayınlanan bir programda kazanmasına rağmen Fenerbahçe'yi eleştirdi.



"Bu takım ligde niye oynamıyor?"

Aslan, "Fenerbahçe istediğini aldı. Ama bu oyun yetmez. Fenerbahçe'nin bir B planı yok. Bu zor maçları kazanabilen takım ligde neden oynamıyor? Oyuncular maç mı seçiyor? Hayır tamamen psikolojik. Bu maç aslında teknik-taktik konuşulacak bir maç değil." diye konuştu.



"Sahada provakatörler olabilir"

Derbi maçların psikolojik yönlerine dikkat çeken Fenerbahçeli eski futbolcu, "Böyle maçları yorumlarken zorlanıyoruz. Taktik olarak tartışılacak birşey yok. En önemli noktalardan biri psikolojik. Büyük takımda oynuyorsanız duygu ve düşünceleriniz çelik gibi olmalı. Çünkü provakatörler olabilir. Bu tip maçlarda oyuncular antrenörlerin teknik-taktik planlarını çöpe atıyorlar." ifadelerini kullandı.