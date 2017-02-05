Caner Erkin eski takımıyla hasret giderdi

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Caner Erkin, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle dev derbide forma giyemeyen Caner Erkin, Vodafone Arena'da seramoni öncesi sahaya çıkış tünelinde Fenerbahçeli eski takım arkadaşlarıyla tokalaştı. Tüm takımı selamlayan ve tek tek başarı dileyen Caner Erkin, daha sonra Gökhan Gönül başta olmak üzere kendi takım arkadaşlarının yanına giderek onlara destek verdi.

(Hürriyet)