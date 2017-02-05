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Çetinkaya'nın kafası yarıldı!

Tarih05 Şubat 2017 , 23:16

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Çetinkaya'nın kafası yarıldı!

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın kafasına tribünlerden atılan yabancı bir madde isabet etti, kafası yarıldı. 42. dakikada Van Persie-Tosic gerilimiyle başlayan olaylar maçın sonunda da devam etti. Tribünlerden atılan cisimlerin başına isabet etmesi sonucu yaralanan Çetinkaya’ya Fenerbahçe Kulübü doktorları soyunma odasında müdahale etti. (AMK)

Maç esnasında Hasan Çetinkaya’nın kafası yarıldı

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