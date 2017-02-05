Çetinkaya'nın kafası yarıldı!

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın kafasına tribünlerden atılan yabancı bir madde isabet etti, kafası yarıldı. 42. dakikada Van Persie-Tosic gerilimiyle başlayan olaylar maçın sonunda da devam etti. Tribünlerden atılan cisimlerin başına isabet etmesi sonucu yaralanan Çetinkaya’ya Fenerbahçe Kulübü doktorları soyunma odasında müdahale etti. (AMK)