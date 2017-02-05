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Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!

Tarih05 Şubat 2017 , 19:20

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Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler:

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Talisca, Cenk.

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Sow, Van Persie.

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