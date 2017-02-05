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Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
05 Şubat 2017 , 19:20
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler:
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Talisca, Cenk.
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Sow, Van Persie.
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