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Dilmen dev derbiyi değerlendirdi!
05 Şubat 2017 , 21:35
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.
Karşılaşmasının ilk yarısını değerlendiren Dilmen, "49 dakika oynandı, topun sahada kalmasında da Türkiye ve Avrupa rekoru olmuştur. Çirkin bir ilk devre oldu. Advocaat ikinci yarı kesin Van Persie'yi oyundan alır. İkinci yarı nasıl geçer bilmiyorum ama olaylar yüzünden 20 dakika falan sonra başlar. Van Persie'yi oyunda tutmak, Şenol Güneş'e yardımcı olmaktır. Advocaat, devre arası Van Persie'yi oyundan alır. Şu anda Van Persie duşa girmiştir." ifadelerini kullandı.
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