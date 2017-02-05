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"Elimizden geleni yaptık ama Kasımpaşa kazandı"

Tarih05 Şubat 2017 , 19:47

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Elimizden geleni yaptık ama Kasımpaşa kazandı

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, tek eleminasyonlu maçların her zaman zor geçtiğini ve oyuncularının ortaya iyi bir mücadele koyduğunu kaydetti.

Ellerinden geleni yaptıklarını ancak skoru bulamadıklarını vurgulayan Akçay, "Kasımpaşa'yı kutluyorum. Allah'ın kararı Kasımpaşa'dan yanaydı. Elimizden geleni yaptık ama Kasımpaşa kazandı. Uzun zamandan beri kazanma sıkıntımız var. Altı ay sakal uzarsa altı ay da bıyık uzar. O zaman da gelecek ve kazanmayla tanışacağız. Pozisyon ve atak sayımız iyi olmasına rağmen sonuçlandırma eksiği yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu

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