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Fenerbahçe 33 yıl sonra!

Tarih05 Şubat 2017 , 23:20

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Fenerbahçe 33 yıl sonra!

AJANSSPOR-
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Sarı-Lacivertliler, Türkiye Kupasında Beşiktaş'ı 15 maç aradan sonra mağlup etti. Sarı-Lacivertli takım rakibini en son 4 Mayıs 1983'te mağlup etmişti. Bu zaman diliminde oynanan 15 karşılaşmada; Sarı-Lacivertliler 4 beraberlik ile 11 mağlubiyet elde etti.

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