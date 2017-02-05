Fenerbahçe 33 yıl sonra!

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Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Sarı-Lacivertliler, Türkiye Kupasında Beşiktaş'ı 15 maç aradan sonra mağlup etti. Sarı-Lacivertli takım rakibini en son 4 Mayıs 1983'te mağlup etmişti. Bu zaman diliminde oynanan 15 karşılaşmada; Sarı-Lacivertliler 4 beraberlik ile 11 mağlubiyet elde etti.