Fikret Orman'dan çarpıcı yorum!

AJANSSPOR - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, olaylı derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Çarpıcı konuşan Orman, ortamın gereksiz yere gerildiğini, Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsemediklerini ve ligdeki şampiyonluğa odaklandıklarını dile getirdi.

İşte Orman'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan Ajansspor'un derlediği en dikkat çeken başlıklar :

"Futbol sahada oynanan bir oyun. Yöneticiler ortamı germemeli. Gereksiz bir gerginlik oldu. Çok da önemli değil. Süt kupası neticede. Bizim için abartılacak birşey değil. Biz ligde şampiyon olacağız. İnsanlar üzülüyor ama ilk defa yenmiyoruz, yenilmiyoruz. Biz önümüze bakıyoruz. Lideriz. Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız."

"Hakeme bakmayacağız. Tosic'in yaptığı doğru bir hareket değildi. Takımı 10 kişi bıraktı. Hakemin performansı da düşüktü. Neyse, herkes kazasız belasız bir şekilde evine gitsin."

Maçta gereksiz bir gerginliğin yaşandığını vurgulayan Orman, "Demeçler ve her şey maçı çok gerdi. Futbol sahada oynanan bir oyun ve yöneticilerin bunu germesi doğru değil. Oyuncular da gerildi ve gereksiz bir gerginlik oldu." diye konuştu.