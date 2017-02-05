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"Final tadında bir maç oldu"
05 Şubat 2017 , 19:47
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- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
- Kasımpaşa
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Osmanlıspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kupadaki hedeflerinden birini daha gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, maçın iki denk ve kupada sonuna kadar gidecek takımın mücadelesine sahne olduğunu belirterek, "İki takımın da pozisyonları vardı. 120 dakika oyun disiplininden kopmadık. Oyun disiplinine sadık kaldık. Doğru dakikada attığımız golle çeyrek finale kalmayı başardık. Şimdi yarı finale yükselmek istiyoruz. Kiminle eşleşeceğimiz çok önemli değil. Umarım bunu gerçekleştiririz. Final tadında bir maç oldu." ifadelerini kullandı.
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- Ziraat Türkiye Kupası
- Kasımpaşa
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