Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, kendileri için son derece iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ümraniyespor'u mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Temel amaçlarının turu geçmek olduğunu belirten Kocaman, maçın beklenildiği gibi zor geçtiğini ifade etti.

Kocaman, mücadelenin ilk yarısında oyunu koparacak pozisyonlar bulduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Pozisyonları değerlendiremeyince rakibimizin maça tutunma iradesi arttı. İlk yarı dengeleri bozamadık. İkinci yarı ilk 10-15 dakikalık periyottan sonra onları kalelerine itebileceğimizi düşünüyorduk. Bunu yapamadık. Kalemizde gördüğümüz golle rakibimiz oyunun içinde kalma halini çok daha şiddetli hale getirdi. Golden sonra hemen reaksiyon veremedik. Rakibimizin eksik kalmasından sonra oyunu tamamen rakip sahaya yıktık. Uzatmalarda gelen gol isteğimizin bir sonucu haline geldi. Bizim için son derece iyi bir sonuç oldu."