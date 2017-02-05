İlk şut gol oldu!

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Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Bu sezon 35. resmi maçını oynayan Sarı-Lacivertliler, ilk kez bir maçın ilk yarısını şut atmadan tamamladı. Robin van Persie'nin golü, Fenerbahçe'nin bu sezon Beşiktaş'a attığı ilk isabetli şutta geldi.