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İlk yarı bitti, tansiyon yükseldi!
05 Şubat 2017 , 21:31
AJANSSPOR- Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının ilk yarısı oldukça tartışmalı geçti.
Oğuzhan Özyakup - Robin van Persie, Oğuzhan Özyakup - Alper Potuk, Marcelo - Skrtel ve son olarak Dusko Tosic - Robin van Persie arasında yaşanan tartışmalar maçın tansiyonunu oldukça yükseltti. Özellikle Tosic'in kırmızı kart görmesinin ardından Beşiktaşlı futbolcular, Şenol Güneş ve yardımcıları, hakemlere yoğun itirazlarda bulundular.
Maçın ilk yarısı bittiğinde de tartışma devam etti. İki takım futbolcuları tünele doğru giderken fiziki temaslı tartışmalar yaşandı. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Tamer Tuna'nın Volkan Demirel'i ittiği ve araya Şenol Güneş'in girdiği iddia ediliyor.
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