Kartal Arena'da ilk kez

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Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş, kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Siyah-Beyazlılar; yeni mabedi Vodafone Arena'da ilk kez resmi bir müsabakada mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar Arena'da oynadığı 19 karşılaşmada; 13 galibiyet, 5 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde etti.