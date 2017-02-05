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Persie o pozisyonu anlattı!
05 Şubat 2017 , 23:00
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AJANSSPOR- Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"İyi bir karşılaşma oldu bizim adımıza. İlk yarıda kompakt olmamız gerekiyordu. Beşiktaş ile deplasmanda oynuyorsanız topla biraz daha fazla oynamaları normal. Bizim için sorun yoktu bunda. Kırmızıdan sonra oyunu biz teslim aldık. Golü attık şükürler olsun ki. Hedefimiz 90 dakikada kazanmaktı. Takımımla ve taraftarlarımla gurur duyuyorum."
Tosic'in kırmızı kart pozisyonu için: "Orada ben kendime alan oluşturmaya çalışıyordum o da beni engellemeye çalışıyordu. İtiş kakış oldu. Yapmaması gereken bir tepki verdi, bence net bir kırmızı karttı.
Devre arasındaki olaylar için: "Bazı oyuncular çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Beni çok da ilgilendirmiyor. Bunlar olabiliyor. Tamamen duyguların ortaya çıkmasından dolayıydı bunlar. Bir sorun yok bence.
"Bazen tansiyon yüksek oldu. Bu tür maçlarda tansiyon yüksek olur. Bu karşılaşmalar bugün başlamaz. 1 hafta önce başladı bizim için. Böyle maçlar için futbolcu olmak istersiniz. Ama her zaman bu büyük maçlardan keyif almışımdır. Duygularla oynanan karşılaşmalardır."
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