Robin van Persie'den tribünlere ilginç hareket!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hemen başında Beşiktaşlı Oğuzhan ile bir tartışma yaşayan van Persie daha sonra siyah beyazlı tribünlere yönelik ilginç bir harekette bulundu.

Karşılaşmanın 28.dakikasında Fenerbahçe savunmasının attığı uzun topa yetişemeyen van Persie pozisyonun dönüşünde Beşiktaş tribünlerine dönerek dil çıkardı.

Hollandalı yıldızın yaptığı bu ilginç hareket tribünlerden tepki çekerken sosyal medyada da gecenin konuşulan olaylarından biri oldu. - Hürriyet

Görüntü ATV'den alınmıştır.