Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Ziraat Türkiye Kupası

Robin van Persie'den tribünlere ilginç hareket!

Tarih05 Şubat 2017 , 21:22

Yorum
Robin van Persie'den tribünlere ilginç hareket!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hemen başında Beşiktaşlı Oğuzhan ile bir tartışma yaşayan van Persie daha sonra siyah beyazlı tribünlere yönelik ilginç bir harekette bulundu.

Karşılaşmanın 28.dakikasında Fenerbahçe savunmasının attığı uzun topa yetişemeyen van Persie pozisyonun dönüşünde Beşiktaş tribünlerine dönerek dil çıkardı.

Hollandalı yıldızın yaptığı bu ilginç hareket tribünlerden tepki çekerken sosyal medyada da gecenin konuşulan olaylarından biri oldu. - Hürriyet

Görüntü ATV'den alınmıştır.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri

me