Sözeri: ''İnsanların keyif alacağı bir maç oynandı''

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Atiker Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini belirtti.

İyi bir oyun planını sahaya yansıttıklarına dikkati çeken Sözeri, şunları kaydetti:

"Çok kompakt oynadık. Takım savunmasını iyi yaptık. Ne düşündüysek onlar gerçekleşti. İnsanların keyif alacağı bir maç oynandı. Konyaspor ciddi bir rakip. Hem camiasıyla hem de bu sezon aldığı sonuçlarla saygın bir takım. Konyaspor'a karşı böyle bir mücadele etmek bizim adımıza sevindiriciydi. Atiker Konyaspor'a bir üst turda başarılar diliyorum."