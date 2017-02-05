Tosic ilk kez!

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Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Tosic gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-Beyazlıların Sırp savunmacısı Tosic kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Deneyimli oyuncu kariyerinde ayrıca 48 kez sarı kart gördü.