Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Ziraat Türkiye Kupası

Tosic ilk kez!

Tarih05 Şubat 2017 , 23:18

Yorum
Tosic ilk kez!

AJANSSPOR-

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi. 

Karşılaşmanın 41. dakikasında Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Tosic gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-Beyazlıların Sırp savunmacısı Tosic kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Deneyimli oyuncu kariyerinde ayrıca 48 kez sarı kart gördü.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri