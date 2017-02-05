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Tosic o olaya açıklık getirdi!
05 Şubat 2017 , 23:34
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- Ziraat Türkiye Kupası
- Beşiktaş
Fenerbahçe, ilk yarıda gergin anların yaşandığı ve Tosic'in kırmızı kart gördüğü maçı, Van Persie'nin golüyle 1-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselirken; Beşiktaş'ın kupa yolculuğu sona erdi.
İkinci yarıyı locada izleyen Tosic, 2. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Neden yaptın" sorusu üzerine "Dirsek attı, ben de sinirlendim" diye yanıt verdi. (Ajans Beşiktaş)
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- Beşiktaş
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