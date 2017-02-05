Tosic o olaya açıklık getirdi!

Fenerbahçe, ilk yarıda gergin anların yaşandığı ve Tosic'in kırmızı kart gördüğü maçı, Van Persie'nin golüyle 1-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselirken; Beşiktaş'ın kupa yolculuğu sona erdi.

İkinci yarıyı locada izleyen Tosic, 2. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Neden yaptın" sorusu üzerine "Dirsek attı, ben de sinirlendim" diye yanıt verdi. (Ajans Beşiktaş)