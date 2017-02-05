- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Volkan: ''Neden bu kadar bana tepki oluyor...''
05 Şubat 2017 , 22:53
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinin ardından A Spor'a değerlendirmelerde bulundu.
Volkan Demirel'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:
"Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Derbilerde neden böyle oluyor anlamıyorum. Beşiktaş'ın iyi takım olduğunu biliyorduk. İlk yarım saat ona göre oynadık. 10 kişi avantajını yakaladık. Galip gelmesini de bildik. Neden bu kadar bana tepki oluyor gerçekten anlamıyorum. Ben bugün hiçbir şey yapmadım. Skorun avantajına göre hareket ettik. Ne ayılığımız kalıyor, neyse... Soyunma odasına girerken dalaşıyoruz. Olayları buraya taşıyanlar başkaları. Güzel bir galibiyet oldu. İnşallah Bursa maçını da kazanacağız. Daha sonra bu olaylar hakkında konuşacağım. Herkese gerekeni söyleyeceğim ama burası zamanı değil. Bu olayların buraya getirenlerin altını kazımak lazım."
YORUM EKLE
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar