Volkan: ''Neden bu kadar bana tepki oluyor...''

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinin ardından A Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Volkan Demirel'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Derbilerde neden böyle oluyor anlamıyorum. Beşiktaş'ın iyi takım olduğunu biliyorduk. İlk yarım saat ona göre oynadık. 10 kişi avantajını yakaladık. Galip gelmesini de bildik. Neden bu kadar bana tepki oluyor gerçekten anlamıyorum. Ben bugün hiçbir şey yapmadım. Skorun avantajına göre hareket ettik. Ne ayılığımız kalıyor, neyse... Soyunma odasına girerken dalaşıyoruz. Olayları buraya taşıyanlar başkaları. Güzel bir galibiyet oldu. İnşallah Bursa maçını da kazanacağız. Daha sonra bu olaylar hakkında konuşacağım. Herkese gerekeni söyleyeceğim ama burası zamanı değil. Bu olayların buraya getirenlerin altını kazımak lazım."