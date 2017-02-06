Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Ziraat Türkiye Kupası

Ali Palabıyık'ın notu belli oldu!

Tarih06 Şubat 2017 , 23:32

Yorum
Ali Palabıyık'ın notu belli oldu!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık'ın notu belli oldu.

Vodafona Arena Stadı'ndaki maçın hakemi Ali Palabıyık'ın 'vasat' olarak nitelendirilen 7.8 puan aldığı belirtildi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri