Atiker Konyaspor'da çeyrek final sevinci

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'u 2-1 yenen Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Erhan Gökmen, çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümraniyespor maçında saha ve seyirci avantajını iyi kullandıklarını ifade etti.

Maçın normal süresinde iki takımın da birbirine üstünlük kuramadığını anımsatan Gökmen, şunları söyledi:

"Müsabakanın genelinde iyi oynayan ve gol arayan takım bizdik. Uzatma bölümünde bulduğumuz golle maçı kazanmasını bildik. Çeyrek finale yükseldiğimiz için mutluyuz. Şimdi kupadaki rakibimizi bekliyoruz. Baştan beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Kupada final oynamak ve kupayı almak istiyoruz. İnşallah bu isteğimizi bu yıl gerçekleştiririz."