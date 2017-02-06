Güntekin Onay, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

İlk yarıda futbol oynamayı düşünen tek takım vardı sahada. Daha 11. dakikada 5 faul yapan, adam adama markajla sadece savunmayı düşünen F.Bahçe hücumda hiçbir şey üretemedi. Sarı-lacivertlilerin ilk yarı tek şut girişimi dahi yoktu. Devrenin ortalarından itibaren abartılı şekilde savunmada kalan rakibi karşısında üstünlüğü alan Beşiktaş, son vuruşlarda beceri sergileyemedi.

BEŞİKTAŞ, oyunun hakimiydi ancak kendi hücum standartlarının altında kaldığını vurgulamak lazım. Tosiç’in atılması ile 11’e 10 başlayan 2. yarıda F.Bahçe sayısal üstünlüğünü oyun üstünlüğüne dönüştüremedi. 60’tan sonra ilk kez rakip yarı alana yerleşen F.Bahçe, eksik Beşiktaş karşısında topa daha fazla sahip olmaya başladı.

ADVOCAAT bazı dokunuşlarla takımını ofansif bir kurguya itmeliydi. Ancak nedense beklemeyi tercih etti. Beşiktaş ise 10 kişi oynamanın dezavantajını dakikalar geçtikçe hissetti. Son 25 dakikada Afrika Kupası’ndaki Aboubakar, kulübede olsa Cenk Tosun yerine aranan kan olabilirdi.

BEŞİKTAŞ’IN yediği gol ise düşmemesi gereken bir tuzak ile geldi. 10 kişiyle rakip yarı sahaya yerleşip Cenk’in topu kaybetmesi ile kontrataktan gol yedi. Bu tip maçlarda eksik oynarken efor ve bireysel becerilere ihtiyaç duyulur. Beşiktaş’ta o becerileri sergileyecek Quaresma ve Babel, ihtiyaç duyulan anlarda sahne alamadı. Cenk ise hiç öncelik alamadı ve ceza alanı içinde top hep ayağına gelsin diye bekledi. Daha hareketli ve patlamalı oynaması lazım.

BAZILARI F.Bahçe tur atladığı için Advocaat’a övgüler dizecektir. Ancak 10 kişilik rakibine karşı dahi sadece kontratak ile 2 kez pozisyona giren Fenerbahçe, daha fazlasını oynamalıydı. 11’lik bölüm ile 11’e 10 oynanan 2 farklı devreyi iyi analiz etmek lazım. Advocaat’ın tüm zaferleri savunma ve kontratak oyunu ile .

TANSİYONU KALDIRAMADI

MAÇIN gidişini etkileyen Tosiç’in kırmızı gördüğü pozisyonda Sırp futbolcu, gereksiz yere Persie’nin tuzağına düştü. Topsuz alanda hem eliyle hem de ayağıyla Tosiç’e faul vardı. Hakem de bunu belirledi ve Persie’ye sarı kart göstermeye gidiyordu. Ancak alnıyla yaptığı temas Tosiç’e kırmızı kartı getirdi. Hakem hakkında yorum yapmaya gerek yok. Tansiyonu kaldıramadı. Maçı yönetemedi. Oynamak isteyen ile oyunu germek isteyeni ayırt edemedi.

(Vatan)