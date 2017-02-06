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Beşiktaş Eski 2. Başkanı Metin Keçeli, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'a konuştu.

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden bahseden Metin Keçeli, "Herkes Tosic'in amatörce davrandığını söylüyor fakat Persie matador gibiydi.

Ben hakemle ilgili konuşmayı sevmem orada Tosic gitmese Persie kırmızı kart görecekti. Son zamanlarda Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Silahşör Mahmut Uslu bunların başında geliyor. Devre arasında Kajaer'in gelişini gören var mı? Sen nasıl geliyorsun Kjaer Şenol Güneş'e doğru. Ben Şenol Güneş haklı demiyorum fakat Kjaer tokat atacak gibi geliyor. Şenol hoca olayların sonrasında üzülmüş olabilir. Ben yönetici olsam Kjaer'in hareketine ceza verilmesini isterdim. Beşiktaş dün şanssızdı. Hakem Ali Palabıyık iki oyuncuya kırmızı kart gösterebilirdi. Biz yıllar önce Samsunspor maçında 5 kırmızı kart gördük, o maça odaklanmasak şampiyon bizdik. Maçı unutmak lazım" dedi.

-"Süt Kupası ifadesi yanlış!"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Süt Kupası" açıklamasıyla ilgili olarak ise Keçeli, "Türkiye Kupasının 50. yılına doğru gidiyoruz. Beşiktaş şimdi lige döndü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu açıklamasına bir şey demiyeceğim fakat Beşiktaş-Fenerbahçe maçları heyecanlıdır. Bu maçın üzüntüsünü atmak için böyle bir şey söylemiş olabilir fakat bence yanlış. Beşiktaş yoluna Avrupa ve ligde devam ediyor. Avrupa Ligi'nde kolay bir rakiple eşleşti. Turu rahat geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

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