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Pascal Nouma'dan Van Persie açıklaması
06 Şubat 2017 , 12:00
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda olaylı geçen derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmaya Fenerbahçe'den Robin van Persie'nin yaptığı hareketler damgasını vurdu.
Hollandalı futbolcu Robin van Persie'nin Dusko Tosic ile yaşadığı olay sırasında ise elini şortunun içine sokması ise büyük tepki gördü. Yaşanan bu olayların ardından yıllar önce Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma'nın aldığı 7 aylık cezayı akıllara getirdi.
Konu ile ilgili Beşiktaş'ın efsane ismi Pascal Nouma, açıklamalarda bulundu.
İşte Pascal Nouma'nın yaptığı açıklamalar:
"Dün maçı işlerimden dolayı, İstanbul dışında seyrettim. RvP, maçın başından beri farklı şeyleri kovaladı durdu. Sonuçta kendi çapında başarılı oldu. Maçtan sonra telefonum susmadı, RvP tombala yapmış, hatta bonus olarak diliyle de bir şeyler yapmış. Herkes benim fikrimi soruyor. Önce şunu belirtmek isterim, ben hiçbir sporcunun benim aldığım 7 aylık ceza gibi bir cezayı almasını istemem, benim futbol hayatımı bitirdiler. İki hareket arasında hiçbir fark yok. Eğer bu düzen renkler için farklı çalışıyorsa, ya RvP'ye de aynı cezayı verirler ya da TFF ve Yıldırım Demirören, benden özür diler. Beni linç etmişlerdi." ifadelerini kullandı.
(Haber1903)
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