- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar yarın çekilecek
06 Şubat 2017 , 10:47
- İlgili:
- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kura çekiminin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Organizasyonda son 8 takım arasına kalan Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor, Atiker Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin çeyrek final eşleşmeleri ile tur atlayacak takımların yarı final eşleşmeleri, kura çekiminde belli olacak.
Kura çekiminde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa seribaşı olarak yer alacak.
- İlgili:
- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
YORUM EKLE
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar