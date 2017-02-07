90 değil 53 dakika!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, top 53 dakika oyunda kaldı.

Mücadelenin ilk yarısında oyun; faul, taç, aut ve korner gibi sebeplerden dolayı 52 kez durdu.

Karşılaşmayı izlemek için Vodafone Arena’ya gelen taraftarlar, maçın ilk devresinde 23 dakika 20 saniye futbol seyretti.

Tosic’in ilk yarıda gördüğü kırmızı kartta oyun 4,5 dakika kadar durdu. Top, karşılaşmanın ikinci yarısında ise top 29 dakika 40 saniye oyunda kaldı. (Fanatik)