Aziz Yıldırım'dan canlı telefon bağlantısı!

Olaylı derbi sırasında ve sonrasında yaşanılanlar bir süre daha tartışılacak gibi... Rakiplerine yeni stadında ilk mağlubiyeti yaşatan sarı lacivertliler, soyunma odasında ve sahadaki olaylar hakkında çarpıcı iddialarda bulundu...Fenerbahçeli futbolcular ve takım görevlilerinin dile getirdikleri özetle şöyle:

BEŞİKTAŞ MONTLULAR ARAŞTIRILSIN



Fenerbahçelilere göre, akreditasyon kartı olmayan ve üzerlerinde Beşiktaş montu olan bir çok kişi soyunma odası koridorlarındaydı ve futbolculara bağırıp, fiziki müdahalede bsulunmaya çalışıyordu. Olayların büyümesini spor polisi önlemişti.

Van Persie ise maç sonrası arkadaşlarına Tosiç ile yaşadığı olayı şöyle anlatıyordu: “Ben bir forvet oyuncusuyum.O da bir savunma oyuncusu. Sahada böyle şeyler olur. Her itiştiğimizde kavga mı edeceğiz? Pozisyon almak için yaptığımız itişmenin ardından yaptıkları profesyonelce değildi. Ve saha dışına taşındı. Maçtan sonra gördüm ki bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.”

ALPER: BİZ ARKADAŞIZ KENDİNİ KAYBETTİN



Dikkat çeken bir olay da Oğuzhan ile Alper’in tartışmasıydı. Alper Potuk da bu olayı şu şekilde aktardı: “Oğuzhan bana ve arkadaşlarıma küfretti. Yanına gittim ve ‘Artık sus’ dedim. ‘Biz arkadaşız, kendini kaybettin. Yeter artık’ dedim... Oğuzhan karşılık vermedi, sadece ‘Pardon’ dedi, konu orada kapandı...

Maç bitiminde de olaylar sürdü. Yine akreditasyon kartı olmayan kişiler soyunma odası koridorlarında Fenerbahçeli futbolcular ile gerginlikler yaşadı. Bu sırada Fenerbahçe soyunma odası önünde etten bir duvar örülürken en öndeki kişi başından kanlar akan Hasan Çetinkaya’ydı... Sahadan çıkarken, tribünden kafasına yabancı cisim atılmıştı.

KJAER VE LENS’İN ŞAŞKINLIĞI



Danimarkalı Kjaer ile Şenol Güneş’in görüntüleri de çok tartışıldı. Güneş’in çenesini sıktığı belirtilen Kjaer, maç sonrası arkadaşlarına şaşkınlığını anlatırken şu ifadeleri kulland:“Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir şey görmedim. Hiç bir kötü bir şey yapmamışken rakip takım antrenörü karşıma çıktı bana saldırdı...Anlam veremedim.”Golü verilemeyen Lens ise şaşkındı. “Hakem işareti verdi. Ben topa vurdum. Vurmadan onun işaretini bekledim. O düdüğü o stattaki herkes duydu...Çok da güzel gol oldu...Yüzde yüz golümü vermedi” dedi.

SKRTEL: ŞAŞTIM KALDIM



“Devre arasında herkes soyunma odasına giderken, ortalık karıştı. Sahada yaşananların hesabını soyunma odasında sormak isteyen Tosiç, Robin Van Persie’ye saldırmak için girişte bekliyordu. Fenerbahçeli futbolcular ve Spor Şube polisleri Tosiç’i engellemeye çalıştı... Olayları yatışıtmaya çalışan Skrtel, hiç beklemediği bir şekilde Marcelo’nun müdahalesiyle şaşkına döndü... Beşiktaşlı futbolcunun kendisine kafa atmaya kalkıştığını söyleyen Skrtel, o anı şöyle anlattı: “Ne olduğunu anlayamadım. Biz onunla hiç bir şey yaşamadık. Sahada bile neredeyse karşı karşıya gelmedik. Neden bana vurmaya çalıştı çözemedim...”

AZİZ YILDIRIM'DAN CANLI TELEFON BAĞLANTISI



Menajer Hasan Çetinkaya’yı arayan F.Bahçe Başkanı, onun telefonundan dışarıya verilen konuşmasında, futbolculardan sakin kalmalarını istedi.



Fenerbahçeli yöneticiler, Beşiktaş’ı protesto amacıyla derbiye gitmemişti. Yönetimden sadece Metin Doğan Vodafone Arena Stadı’ndaydı. O da taraftarların arasında karşılaşmayı izledi.Tüm yöneticiler gibi başkan Aziz Yıldırım da televizyon başında karşılaşmayı heyecan içinde izlerken, yaşanan olayları görünce müdahale etme ihtiyacı duydu.

Devre arasında takımlar itişmelerle soyunma odasına girdikten sonra Fenerbahçe Başkanı, menajer Hasan Çetinkaya’ya telefonla ulaştı.Önce neler yaşandığını sorup öğrenen Yıldırım, ardından futbolculara iletilmesi isteğiyle bir konuşma yaptı. Bu sırada Çetinkaya telefonun sesini soyunma odasındakiler duysun diye dışarıya verdi.Yıldırım kısa konuşmasında futbolculara, “Hepiniz sakin olun. Sadece futbolunuzu oynayın. Sizi zor duruma sokmaya çalışacaklar. Provokasyonlara gelmeyin” dedi. (Hürriyet)