"Caner bana ve van Persie'ye küfretti"

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.

Kupadaki olaylı derbi için bir iddia da Hasan Ali Kaldırım’dan geldi. Fenerbahçe’nin sol beki, Beşiktaşlı Caner Erkin’in Van Persie’ye ve kendisine küfür ettiğini iddia etti.

F.Bahçeli Hasan Ali, maçtan sonra koridorlarda Caner Erkin'in Van Persie'ye küfür ettiğini, aralarının çok iyi olmadığı eski takım arkadaşının ardından ise kendisini hedef aldığını iddia etti.

Hasan Ali, "Caner, olay yerinde beni görünce bana da küfür etmeye başladı. Niye böyle yaptı anlamadım" dedi. Fenerbahçeli yöneticiler, kadroda olmayan Caner'in akredite kartı olmadığı için normalde koridorlara girmemesi gerektiği savunurlarken, bunu da şikayet edeceklerini bildirdiler. (Vatan)