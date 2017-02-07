Van Persie'den maç sonu olay hareket!

Derbinin yıldızı Dusko Tosic'i attıran, Beşiktaş'a Vodafone Arena'daki ilk yenilgiyi tattıran ilk golü atan Robin van Persie oldu... Robin van Persie özellikle "abi-kardeş" gibi olduğu ve Beşiktaş'ta forma giymesini sağladığı Oğuzhan Özyakup'la sürekli tartıştı.

İlk yarıda ikilinin ilk kavgası sırasında Robin van Persie, Beşiktaş'ın genç kaptanına, "senin burnun çok kalkmış" sözlerini kullandı. Oğuzhan ise van Persie'ye, "sen hep öyleydin" cevabını verdi. Pozisyon bitiminde Robin van Persie, Beşiktaş tribünlerine dil çıkardı. Robin van Persie attığı golden sonra ise gol sevincini Oğuzhan Özyakup'un önünden kayarak katladı.

Hollandalı oyuncu ise maçtan sonra ilginç bir hamle yaptı. Saha içinde sürekli kapıştığı Oğuzhan'a formasını gönderdi. Oğuzhan ise "abim" dediği van Persie'nin hediyesini geri dönderdi.

Bu arada Oğuzhan Özyakup, Pazartesi günü sosyal medya hesabından 2013 yılında Robin van Persie’yle çektirdiği fotoğrafı da sildi. (Fotospor)