Van Persie'yi çıldırtan hareket!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damgasını vuran Robin van Persie ile Oğuzhan Özyakup arasındaki gerilimin nedeni ortaya çıktı.

Beşiktaş kaptanının 9. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası elini burnuna götürerek Hollandalı yıldıza yaptığı kendini beğenmiş, kibirli, burnu havada anlamına gelen “Stuck-Up” işareti kavganın fitilini ateşledi. Oğuzhan’ın bu tavrına çok sinirlenen van Persie’nin bir an için kendini kaybettiği ve agresifleştiği öğrenildi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbinin en çok konuşan konularından biri de iki iyi dost Oğuzhan Özyakup ile Robin van Persie arasında yaşananlardı...

Karşılaşmanın 9. dakikasından itibaren birbirlerine iki düşman gibi davranan ikilinin arasının neden bozulduğu maç sonrası ortaya çıktı. Beşiktaş kaptanının yaşanan bir faul pozisyonu sonrası elini burnuna götürerek Hollandalı yıldıza yaptığı kendini beğenmiş, kibirli, burnu havada anlamına gelen “Stuck-Up” işareti kavganın fitilini ateşledi. Oğuzhan’ın bu tavrına çok sinirlenen van Persie’nin bir an için kendini kaybettiği ve agresifleştiği öğrenildi.

Oğuzhan maç içerisinde Van Persie ile ne zaman karşı karşıya gelse bu hareketi tekrarlamaktan çekinmedi. Futbol dünyasında biraz burnu havada biri olarak görülen Hollandalı oyuncunun bu tür yorumlardan çok rahatsız olduğu ve bu durumu iyi bilen Oğuzhan’dan böyle bir davranış görmesini kabul edemediği bildirildi.

Güç gösterisi değil

Maçın ardından Robin Van Persie, takım arkadaşları ve kulüp yetkilileri ile değerlendirmelerde bulundu. Hollandalı futbolcu hem Tosiç hem de Oğuzhan ile yaşadığı gerginlikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin profesyonelce düşünmesi lazım. Bu durumu güç gösterisine çevirmek doğru değil. Profesyonellikte şu var. Biz futbolcular kendimize alan oluşturmak için mücadele ederiz, temasta bulunuruz. Ama bunu bir güç gösterisine dönüştürmek anlamsız. Sahada bir oyun var. Avantaj elde eden avantajını kullanır. Maç nasıl buraya geldi anlamadım.”

Van Persie’nin Oğuzhan ile ilgili ise “Biz artık iyi arkadaş değiliz. Yaptıklarını görmüyor musunuz? Çok saygısız” yorumunu yaptığı öğrenildi.

Alper de şikayetçi

Oğuzhan’ın saha içindeki davranışlarına tepki gösteren bir başka isimse Alper Potuk oldu. Oğuzhan’ın maç içinde kullandığı bazı ifadelere şaşıran futbolcunun “Neden böyle konuşuyorsun. Biz seninle milli takımdan arkadaşız. Ne oldu sana?” diyerek tepki gösterdiği ifade edildi.

Oğuzhan sildi

Vodafone Arena’daki derbide sürekli tartışıp kavga eden Oğuzhan Özyakup ve Robin Van Persie ikilisinin durumu sosyal medyaya da taşındı. Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Instagram hesabı başta olmak üzere bütün sosyal medya hesaplarından Van Persie’yi sildi ve takibi bıraktı.

Palabıyık dinlenecek

Derbideki yönetimi ile tepki çeken hakem Ali Palabıyık, gözlemcisinden de geçer not alamadı. Notunun 7.9 olduğu öğrenilen genç hakem iki hafta dinlendirilecek. (Milliyet)