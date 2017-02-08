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Cezalar belli oluyor!
08 Şubat 2017 , 10:09
Türkiye Futbol Federasyonu, olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı.
Peki bu sevkler ne anlama geliyor ve kime ne kadar ceza gelecek?
TFF Disiplin Talimatları'na göre verilmesi beklenen cezalar şöyle:
"Saha olayları", "çirkin ve kötü tezahürat" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle sevk edilen Beşiktaş'a önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'nda uygulanmak üzere 2 maç seyircisiz oynama cezası.
"Saha olayları", "çirkin ve kötü tezahürat" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle sevk edilen Fenerbahçe'ye ağır para cezası.
Beşiktaşlı Dusko Tosic'e "kural dışı hareketi" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 3 ya da 4 maç; "kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmesi" nedeniyle de ayrıca en az 4 maç. Toplamda en az 7 maç müsabakalardan men.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 maç soyunma odasına giriş yasağı.
Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak'a "hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri" 1 ay hak mahrumiyeti.
Fenerbahçeli Robin van Persie'ye ise rakip seyircilere "hakareti" nedeniyle 2 maç müsabakalardan men. (HT Spor)
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