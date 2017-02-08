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Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü geliyor!
08 Şubat 2017 , 17:54
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ağlarını havalandıran Robin van Persie'nin gol sevincinin yer aldığı tişörtleri satışa çıkartıyor.
Fenerium mağazası, Robin van Persie tişörtlerinin cuma günü satışa çıkacağını duyurdu.
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