Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü geliyor!

Tarih08 Şubat 2017 , 17:54

Yorum
Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü geliyor!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ağlarını havalandıran Robin van Persie'nin gol sevincinin yer aldığı tişörtleri satışa çıkartıyor.

Fenerium mağazası, Robin van Persie tişörtlerinin cuma günü satışa çıkacağını duyurdu.

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri

me