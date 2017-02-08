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O kişi tespit edildi!
08 Şubat 2017 , 13:23
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Beşiktaş kulübü, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın yaralanmasına neden olan şahsın tespit edildiğini açıkladı:
"5 Şubat Pazar akşamı oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Türkiye Kupası eleme maçında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet eden kişilerin tespiti amacıyla, kulübümüz tarafından gerekli işlemler yapılmıştır.
Karşılaşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başından yaralanmasına yol açan yabancı maddeyi sahaya atan kişi, kamera kayıtlarından tespit edilmiştir.
Stadyumdaki kamera görüntülerince tespiti yapılan İ.S. hakkında, ‘kasten yaralama’ ve ‘spor alanlarında taşkınlık yapmak’ suçlarından adli işlem yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"
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